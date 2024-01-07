Jodie Foster'dan Z kuşağına: Çok sinir bozucular

"NASIL RAHATLAYACAKLARINI ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR"



Foster, sinema sektöründe yeni olan insanlar hakkında "Nasıl rahatlayacaklarını, bu kadar çok düşünmemeyi, kendilerine ait bir şeyi nasıl ortaya çıkaracaklarını öğrenmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.



Ünlü oyuncu ayrıca, "Onların bunu bulmalarına yardımcı olabilirim ki bu, arkasındaki tüm baskıya rağmen hikayenin kahramanı olmaktan çok daha eğlenceli" diye ekledi.