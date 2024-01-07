Jodie Foster'dan Z kuşağına: Çok sinir bozucular

Usta oyuncu ve yönetmen Jodie Foster, Z kuşağı ve genç oyuncular hakkında fikirlerini dile getirdi. The Guardian gazetesine konuşan 61 yaşındaki Amerikalı yıldız, gençleri, "sinir bozucu" olarak nitelendirdi ve sinema sektöründe yükselen yetenek nesline yönelik tavsiyelerini paylaştı.
"Gerçekten sinir bozucular, özellikle de çalışma alanında" diyen Foster, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar şöyle diyorlar: 'Hayır, bugün onu yapmak hissetmiyorum, sabah 10.30'da geleceğim.' Ya da e-postalarda onlara şunu söylüyorum: 'Bunların hepsi yazım kuralları açısından yanlış, kontrol etmediniz mi?' Ve bana şöyle cevap veriyorlar: 'Bunu neden yapayım, bu bir tür sınırlayıcılık değil mi?'
Foster röportajında, "büyümekte zorlandığı için" genç oyunculara ulaştığını ve onların da aynı şeyleri yaşamasını istemediğini söyledi.
"NASIL RAHATLAYACAKLARINI ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR"
Foster, sinema sektöründe yeni olan insanlar hakkında "Nasıl rahatlayacaklarını, bu kadar çok düşünmemeyi, kendilerine ait bir şeyi nasıl ortaya çıkaracaklarını öğrenmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.
Ünlü oyuncu ayrıca, "Onların bunu bulmalarına yardımcı olabilirim ki bu, arkasındaki tüm baskıya rağmen hikayenin kahramanı olmaktan çok daha eğlenceli" diye ekledi.
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