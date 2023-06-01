13 Emmy ödüllü dizi Succession ekranlara veda etti: İzlenme rekoru kırdı

Game of Thrones ve Westworld gibi başarılı yapımlara imza atan HBO’nun Emmy ödüllü dizisi Succession 4. sezonuyla ekranlara veda etti. Ani bi kararla final yapan dizi, izlenme rekoru kırdı.

13 Emmy ödüllü dizi Succession ekranlara veda etti: İzlenme rekoru kırdı

Milyarder Roy ailesinin çalkantılı hayatını konu alan HBO yapımı Succession dizisi, 4. sezonuyla ekranlara veda etti. Dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Jesse Armstrong, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada dizinin son bulacağını ve herhangi bir devam dizisi gelmeyeceğini açıklamıştı.

13 Emmy ödüllü dizi Succession ekranlara veda etti: İzlenme rekoru kırdı - 1

FİNAL BÖLÜMÜ REKOR KIRDI

Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü ise büyük bir başarıya imza attı.

İzleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan dizi finali, dizinin bugüne dek aldığı en yüksek reytingi elde etti. 28 Mayıs akşamı yayınlanan dizi 2,9 milyon izleyici çekmeyi başardı. Birkaç hafta önce ekranlara gelen 6. bölüm ise 2,5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

13 Emmy ödüllü dizi Succession ekranlara veda etti: İzlenme rekoru kırdı - 2

HER BÖLÜMÜ 87 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Öte yandan, dizinin 4. sezonu bir önceki sezondan daha çok izlendi. Yüzde 68'lik bir artışla son sezon daha çok izleyici çekti. HBO verilerine son sezonun her bölümü 87,7 milyon kişi tarafından izlendi.

toplamda 13 Emmy ödülü kazandı.

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