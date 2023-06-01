13 Emmy ödüllü dizi Succession ekranlara veda etti: İzlenme rekoru kırdı

FİNAL BÖLÜMÜ REKOR KIRDI



Başrollerinde Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck ve Matthew Macfadyen gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü ise büyük bir başarıya imza attı.



İzleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan dizi finali, dizinin bugüne dek aldığı en yüksek reytingi elde etti. 28 Mayıs akşamı yayınlanan dizi 2,9 milyon izleyici çekmeyi başardı. Birkaç hafta önce ekranlara gelen 6. bölüm ise 2,5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

HER BÖLÜMÜ 87 MİLYON KİŞİ İZLEDİ Öte yandan, dizinin 4. sezonu bir önceki sezondan daha çok izlendi. Yüzde 68'lik bir artışla son sezon daha çok izleyici çekti. HBO verilerine son sezonun her bölümü 87,7 milyon kişi tarafından izlendi. Dizi toplamda 13 Emmy ödülü kazandı.