2023 yılının en iyi yabancı albümleri

Geride bıraktığımız 2023 yılında birçok albüm müzikseverlerle buluştu. Birçok farklı türden şarkıcının müzik listelerinde zirveye yerleşmek yarıştığı 2023 yılına özellikle bazı albümler damga vurdu.
İşte The Hollywood Reporter'ın hazırladığı 2023 yılının en iyi albümleri sıralaması:
1. Victoria Monét, "Jaguar II"
2. Kali Uchis, "Red Moon In Venus"
3. Sam Smith, "Gloria"
4. "Barbie: The Album"
5. Nas, "Magic 2"
6. Nas, "Magic 3"
7. Troye Sivan, "Something to Give Each Other"
8. Leon Thomas, "Electric Dusk"
9. Olivia Rodrigo, "Guts"
10. Coco Jones, "What I Didn’t
BARBIE MÜZİKLERİ ÇOK SEVİLDİ
Listenin en dikkat çeken albümü ise "Barbie: The Album" oldu.
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, 2023 yılının en çok kazanan filmi olmasının yanı sıra müzikleriyle de dikkat çekti. Filmin müziklerinden oluşan ''Barbie The Albüm'' Atlantic Records etiketiyle yayımlandı.
ALBÜMDE KİMLER VAR?
Bruno Mars, Miley Cyrus gibi isimlerin ve pek çok başarılı prodüksiyonun süpervizörü olan Mark Ronson yönetiminde hazırlanan albümde Dua Lipa'nın ''Dance The Night'', Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua'nın ''Barbie World'', KAROL G'den ''Watati'' ve Charli XCX'in ''Speed Drive'' gibi şarkıları yer aldı.
Albümün sürpriz isimler ise Billie Eilish ve Sam Smith oldu.
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