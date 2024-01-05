2024 Altın Küre Ödülleri'nde ödül takdim edecek isimler belli oldu

Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Sinemada kategorsinde Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” sekiz adaylıkla onu takip etti. Televizyon kategorisinde ise "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı.
İŞTE TÖRENDE ÖDÜL TAKDİM EDECEK İSİMLER
Ünlü komedyen Jo Koy'un sunuculuğunu üstleneceği 7 Ocak Pazar akşamı düzenlenecek törende ödülleri takdim edecek isimlerden bazıları da belli oldu.
Törende Amanda Seyfried, Angela Bassett, Suits'in yıldızları Gabriel Macht ve Patrick J. Adams, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley, Michelle Yeoh ve Will Ferrell ödül vermek üzere sahnede olacaklar.
2024 ALTIN KÜRE ADAYLARI
ALTIN KÜRE'NİN KAZANANLARINA LÜKS HEDİYE ÇANTALARI
Öte yandan 2024 Altın Küre Ödülü'nü kazananlar, törende sadece ömür boyu saklayacakları bir heykelcik almayacak, 500 bin dolar değerinde lüks hediye çantasının da sahibi olacak.
Altın Küre ve lüks yaşam tarzı dergisi Robb Report, törenin 83 kazananına ve sunucularına İrlanda'da iki gecelik konaklama ve hatta bir dövme salonunda seans dahil olmak üzere 35'in üzerinde lüks ürün ve deneyim bulunan çantalar hediye edecek.
Hediyeler ve deneyimler arasında egzotik yat kiralama davetiyeleri, özel jet kredileri, özel yapım spor ayakkabılar, üst düzey bir şefle özel pizza yapma dersleri yer alıyor.
Sinema ve televizyonun en gösterişli gecelerinden biri olan Altın Küre'de, yıldızların elde edeceği diğer birçok ödül arasında, toplam değeri 4 bin dolar olan bir dizi cilt bakım ürünü ve 69 bin dolar değerinde bir çift zümrüt küpe de yer alıyor.
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