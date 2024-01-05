2024 Altın Küre Ödülleri'nde ödül takdim edecek isimler belli oldu

ALTIN KÜRE'NİN KAZANANLARINA LÜKS HEDİYE ÇANTALARI

Öte yandan 2024 Altın Küre Ödülü'nü kazananlar, törende sadece ömür boyu saklayacakları bir heykelcik almayacak, 500 bin dolar değerinde lüks hediye çantasının da sahibi olacak.



Altın Küre ve lüks yaşam tarzı dergisi Robb Report, törenin 83 kazananına ve sunucularına İrlanda'da iki gecelik konaklama ve hatta bir dövme salonunda seans dahil olmak üzere 35'in üzerinde lüks ürün ve deneyim bulunan çantalar hediye edecek.



Hediyeler ve deneyimler arasında egzotik yat kiralama davetiyeleri, özel jet kredileri, özel yapım spor ayakkabılar, üst düzey bir şefle özel pizza yapma dersleri yer alıyor.



Sinema ve televizyonun en gösterişli gecelerinden biri olan Altın Küre'de, yıldızların elde edeceği diğer birçok ödül arasında, toplam değeri 4 bin dolar olan bir dizi cilt bakım ürünü ve 69 bin dolar değerinde bir çift zümrüt küpe de yer alıyor.