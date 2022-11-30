İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi.



Bu yıl 50. yaşını kutlayan İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali, 26. edisyonunda programını yeni bir küratörlük yapısıyla şekillendirdi. 26. İstanbul Tiyatro Festivali, yazıp yönettiği 100’den fazla oyunla ve kurduğu topluluklarla Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerden Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirildi.



"Tiyatro Yerli Yerinde' sloganıyla gerçekleştirilen 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yapımları sundu. Festivalde 20 yapım sahnelerde, 3 yapım ise perdeden izleyicilerle buluşurken ayrıca halka açık yan etkinlikler de düzenlendi.



Festival kapsamında gerçekleştirilen toplam 23 tiyatro, performans ve dans gösterisinden oluşan 35 gösterim ve 6 ücretsiz yan etkinliği toplam 25 bine yakın kişi izledi. Festivalin gösterileri %90 doluluk oranıyla gerçekleşti. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, 10 TL’den satışa çıkan öğrenci biletleri ise saatler içinde tükendi.



Gösteriler İstanbul’un iki yakasında; Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Caddebostan Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, ENKA Oditoryumu, Galatasaray Lisesi, İMÇ, İş Kuleleri Salonu, Kanyon, Maximum UNIQ Hall, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve Meydan Sahne, Salon İKSV, Ses Tiyatrosu, Süreyya Operası, Şehir Hatları Vapuru ve Zorlu PSM olmak üzere 18 farklı mekânda gerçekleşti.



Festival her yıl olduğu gibi sanatseverlere, gösterilerin yanı sıra sergi, panel, kukla yapım atölyesi, dans atölyeleri gibi çeşitli ücretsiz yan etkinlikler de sundu.