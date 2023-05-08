30. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

Bu yıl 21. yaşına giren Genç Caz+ programı için yapılan başvurular arasından seçilen gruplar ve solo projeler, 7 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de yapılan değerlendirme konseriyle belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Orkestrası, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quartet ft. Peter Shalamov, Keskin Band, Projektiles ve Zonda 4, bu yıl Genç Caz+ programına katılarak 30. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde dinleyiciyle buluşacak.

Seçilen Genç Cazcılar ayrıca, İKSV’nin kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ve 2013 yılında aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu desteği ve Sony Music Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Genç Caz+ albümünün bu yılki edisyonunda birer şarkıyla yer alacak.

PARKLARDA ÜCRETSİZ KONSERLER



Genç Caz+ finalistleri, 9, 10 ve 16 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve Şişli Habitat Parkı’nda yapılacak Parklarda Caz etkinliklerinde ücretsiz olarak dinlenebilecek. Finalistler ayrıca, Genç Caz+ albümü sayesinde müzik sektörünün değerli isimleri, profesyonel müzisyenler, ses mühendisleri, fotoğrafçılar ve editörlerle çalışma şansını yakalayacak.

