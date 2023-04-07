42. İstanbul Film Festivali başladı

42. kez düzenlenen "İstanbul Film Festivali", Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yapılan, sunuculuğunu Ali İhsan Varol’un üstlendiği açılış töreniyle başladı.

Festival direktörü Kerem Ayan, Süreyya Operası’nda açılış yapıyor olmaktan ötürü mutlu olduklarını dile getirerek, “Bu yıl yaşadığımız felaketlerden ötürü üzücü başladık ama umarım bundan sonra daha iyiyi gidecektir her şey. Bunun umuduyla biz de festivalimizi başlatıyoruz" dedi.

Ayan, festivalin film gösterimlerinin 6 salonda gerçekleştireceklerini belirterek, bu yıl farklı olarak William Friedkin retrospektif bölümünde de 9 filmin izleyicilerle buluşacağını aktardı.

