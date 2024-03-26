43. İstanbul Film Festivali programı açıklandı

WİM WENDERS VE KOJİ YAKUSHO FESTİVALE KONUK OLACAK



Dünya sinemasının usta yönetmenlerinden Wim Wenders, festivalin onur konuğu olarak İstanbul'a gelecek. Festival kapsamında bir söyleşi yapacak Wenders'in "Anselm", "Alice Kentlerde" ve "Perfect Days" (Mükemmel Günler) filmleri izleyiciyle buluşacak.



Ünlü Japon aktör Koji Yakusho'nun da yer alacağı festivalde, davetli oyuncu ve yönetmenler, film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.



"Heyula" bölümünün bu yılki seçkisinde, Lisandro Alonso ve Hong Sang-soo'nun yeni filmlerinin yanı sıra Carlos Reygadas'ın restore edilen kült filmi "Cennette Savaş" filmleri izlenebilecek.



2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümünde 12 uzun 1 kısa metrajlı film gösterilecek.



N Kolay Galaları'nda sezonun beklenen 9 filminin Türkiye'deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.



"Hayallerim, Aşkım ve Sen" isimli 1987 yapımı filmin Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyası 19 Nisan'da film ekibinin katılımıyla Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.



ULUSAL YARIŞMADA 10 DALDA ÖDÜL VERİLECEK



Başkanlığını Yeni Zelandalı oyuncu Kerry Fox'un üstlendiği Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Maryna Er Gorbach, kurgucu Gladys Joujou, Selanik Uluslararası Film Festivali ve Selanik Belgesel Festivali'nin artistik direktörü Orestis Andreadakis ve film eleştirmeni Guy Lodge yer alıyor.



Yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge'nin başkanlığındaki Ulusal Yarışma jürisi ise oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil'den oluşuyor.



Ulusal Yarışma'da "Altın Lale En İyi Film", "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "En İyi Sanat Yönetmeni" ve "En İyi Özgün Müzik" ödülleri verilecek.



Festival filmleri Beyoğlu'nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli'de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nde izlenebilecek.

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