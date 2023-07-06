51. İstanbul Müzik Festivali Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın konseriyle son buldu

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği festival konserleri bu yıl Atatürk Kültür Merkezi, Babylon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Four Seasons Bosphorus Atik Paşa Terası, Fransız Sarayı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İş Kuleleri Salonu, Mevlanakapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezi, Rahmi M. Koç Müzesi, Saint Benoit Fransız Lisesi Büyük Avlusu, Süreyya Operası, Yerebatan Sarnıcı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Sky Lounge gibi mekanlarda gerçekleşti.



Fenerbahçe Parkı’nda düzenlenen ücretsiz hafta sonu konserlerine İstanbullular büyük ilgi gösterdi. İKSV Alt Kat işbirliğiyle düzenlenen Müzikli Bir Hafta Sonu başlıklı seride ise çocuklar ücretsiz atölye ve etkinliklerde bir araya geldi.



Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Balat oldu. Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, Sveti Stefan Bulgar Kilisesi (Demir Kilise) ve Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki konserlerin ardından rotanın kapanış konseri ise Balat sahilindeki Akşemsettin Parkı’nda gerçekleşti.

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