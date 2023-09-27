81. Altın Küre Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi

81'incisi kez verilecek olan Altın Küre Ödülleri, 7 Şubat 2024'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Televizyon ve film dünyasının enlerinin seçildiği ödüllere yeni kategoriler eklendi.

Film kategorisinde En iyi Gişe Başarısı ödülü (Cinematic and Box Office Achievement in Motion Picture) verilecek. Bu ödül, filmin gişe başarısına göre verilecek ve adaylar arasında en çok hasılat elde eden yapımlar yer alacak.

Televizyona kategorisinde ise En İyi Stand-Up Komedyen ödülü (Best Stand-Up Comedian on Television) verilecek. Bu dalda 6 aday olacak ve stand-up gösterileri ilk kez ABD'de gösterilmiş olmalı. Gösteri, televizyon dizisi veya kısa dizi olarak nitelendirilmemeli ve en az 30 dakika uzunluğunda olmalı.

