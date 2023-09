81. Altın Küre Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi

GEÇTİĞİMİZ YIL ALTIN KÜRE'DE NELER YAŞANDI?

Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede televizyon ve film dünyasının enleri seçildi.

Game of Thrones evreninde geçen devam dizisi House of Dragon’ın En İyi Drama dizisi ödülünü aldığı gecede Abbott Elementary En İyi Komedi/Müzikal dizisi ödülünün sahibi oldu. Efsanevi yönetmen Steven Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelmanlar Drama dalında En İyi Film seçilirken Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandıran The Banshees of Inisherin filmi Komedi/Müzikal dalında En İyi film seçildi. İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...