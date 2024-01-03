Anadolu Üniversitesi'nde Mandala Sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen Mandala Sergisi'nin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Tazelenme Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, Mandala dersi eğitmeni Fatma Doğruoğlu ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.



“TAZELENME ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

Serginin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal sergiye dair, “Sizlerle bugün böyle bir sergide yer aldığım için oldukça mutluyum. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri olarak sizlerin aktif çalışmalarda yer alıyor olması oldukça gurur verici” dedi.



"BU SERGİ, ÖĞRENCİLERİMİZE MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU”

Tazelenme Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, “Tazelenme Üniversitesi dördüncü sınıf öğrencilerimiz güz döneminde 12 hafta boyunca Mandala dersi aldılar. Bu sergideki amacımız ise, 12 hafta boyunca almış oldukları eğitimler ile harmanlamış oldukları ürünlerin bir şekilde sergilenmesi. Hem öğrencilerimize moral ve motivasyon sağlamak hem de yapmış oldukları çalışmaların diğer insanlarla da buluşturulması amacıyla bu sergiyi organize ettik” şeklinde konuştu.