Anthony Hopkins'ten Thor yorumu: Anlamsız oyunculuk

Chris Hemsworth'un Thor karakterine hayat verdiği dört filmlik "Thor" serisinde efsanevi oyuncu Anthony Hopkins, Thor’un yaşlanmakta olan babası Kral Odin'i canlandırdı.

85 yaşındaki Oscar'lı usta oyuncu, "Thor" filmlerindeki oyunculuğunu değerlendirirken "anlamsız" nitelendirmesini yaptı.

The New Yorker'a verdiği röportajda rolü hakkında konuşan Hopkins, "Film ekibi bana zırhlı kostüm giydirdi ve sakal bıraktırdı. Tahta oturdum ve biraz bağırdım. Yeşil ekranın önünde oturuyorsanız anlamsız bir oyunculuk yapıyorsunuz demektir" ifadesini kullandı.