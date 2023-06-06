Anthony Hopkins'ten Thor yorumu: Anlamsız oyunculuk

Chris Hemsworth'un Thor karakterine hayat verdiği dört filmlik "Thor" serisinde efsanevi oyuncu Anthony Hopkins, Thor’un yaşlanmakta olan babası Kral Odin'i canlandırdı.
85 yaşındaki Oscar'lı usta oyuncu, "Thor" filmlerindeki oyunculuğunu değerlendirirken "anlamsız" nitelendirmesini yaptı.
The New Yorker'a verdiği röportajda rolü hakkında konuşan Hopkins, "Film ekibi bana zırhlı kostüm giydirdi ve sakal bıraktırdı. Tahta oturdum ve biraz bağırdım. Yeşil ekranın önünde oturuyorsanız anlamsız bir oyunculuk yapıyorsunuz demektir" ifadesini kullandı.
Öte yandan Hopkins'in merakla beklenen “Freud’s Last Session" filminden ilk kare geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Hopkins'in psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund Freud'u canlandırdığı film, II. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Filmden Freud (Anthony Hopkins) ile yazar C.S. Lewis'in (Narnia Günlükleri) bir araya geldiği kare, sinemaseverleri heyecanlandırdı.
“Freud’s Last Session" Freud ile kızı Anna'nın eşsiz ilişkisini konu alıyor. Matthew Brown'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, aynı isimli oyundan uyarlandı.