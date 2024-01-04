Atatürk II filmi 5 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak

"TÜM VATANDAŞLARIMIZ AVRUPA'DA ATASINA SAHİP ÇIKTI"



Yapımcı Saner Ayar da ilk Atatürk filmi adına Avrupa'da gala yapmak için birçok salon kiraladıklarını aktararak, terör örgütlerinin baskısıyla da tüm ödemelerin kendilerine iade edildiğini söyledi.



Karşılarına birçok sorun çıkmasına ve linç edilmelerine rağmen bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine olağanüstü destek verdiğine dikkati çeken Ayar, "Vazgeçmedik, Avrupa'da muazzam bir tanıtım kampanyası yaptık. Bütün Avrupa'da pandemiden sonra en büyük sinema açılışı oldu. Yani tüm vatandaşlarımız Avrupa'da Ata'sına sahip çıktı. Avustralya, Azerbaycan ve Orta Doğu'da vizyona girdik. Bütün bu ülkelerde hiçbir sansüre uğramadan Atatürk'ü sinemalarda gösterdik ve şu anda da birçok ülkede Atatürk filmi gösterilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Ayar, ikinci filmin de bütün dünyada vizyona gireceğini vurgulayarak, "Türkiye'de ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu, sinema biletlerinin ailelerin bütçelerini zorladığı bir dönemde ilk 70 dakikası Fox TV'de gösterildiği halde bir milyon 700 bin gişe rakamına ulaşarak Türk halkı yanımızda olduğunu gösterdi" diye konuştu.



Konuşmasında "Benim için bu iki film, gelmiş geçmiş en büyük askerin anlatıldığı muazzam bir eser" değerlendirmesini yapan Ayar, filme katkıda bulunan herkese teşekkür etti.