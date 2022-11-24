Avrupa Film Akademisi'nden Kurak Günler'e ödül

DİĞER SİNEMA HABERLERİ Avrupa Film Ödülleri'nin adayları belli oldu 33. Ankara Film Festivali’nde ödüller verildi: Ödüllere Kurak Günler ve Karanlık Gece damgası

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan, pek çok festivalden ödülle dönen 'Kurak Günler' filmi, Avrupa Film Akademisi tarafından En İyi Kurgu Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Film Ödülleri'ni veren Avrupa Film Akademisi, kurgu, sinematografi gibi teknik kategorilerdeki ödüller için aday belirlemiyor ve direkt seçim yapıyor. Yönetmenliğini Emin Alper'in üstlendiği 'Kurak Günler'in kurgusuna imza atan Özcan Vardar ve Eytan İpeker, ödüllerini 10 Aralık'ta İzlanda'nın başkenti Reykjavik’te düzenlenen törende alacak.



Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan film burada En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik başta olmak üzere toplam 9 ödülle; Ankara Film Festivali'nden ise En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Kurgu olmak üzere toplam 6 ödülle ayrılan Kurak Günler'in Avrupa Film Akademisi ödülünü Emin Alper Twitter hesabından paylaştı.

Emin Alper, 'Kurak Günler'in 2000 yılında Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Mayıs Sıkıntısı'ndan bu yana Avrupa Film Akademisi tarafından ödüllendirilen ilk Türk filmi olduğuna dikkat çekti.