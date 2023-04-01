Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı "Killers of the Flower Moon" Cannes'da gösterilecek

Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.

Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı "Killers of the Flower Moon" Cannes'da gösterilecek

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" Fransa'da düzenlenen prestijli 'nde görücüye çıkacak.

Oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone gibi isimlerin yer aldığı film, bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde gösterilecek. 

Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı "Killers of the Flower Moon" Cannes'da gösterilecek - 1

ABD'de 6 Ekim'de sınırlı bir gösterime çıkacak film, 20 Ekim'de ise Paramount Pictures ortaklığıyla geniş çapta vizyona girecek. Film daha sonra Apple TV+ üzerinden küresel seyirciyle buluşacak.

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