Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı "Killers of the Flower Moon" Cannes'da gösterilecek

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" Fransa'da düzenlenen prestijli Cannes Film Festivali'nde görücüye çıkacak.

Oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone gibi isimlerin yer aldığı film, bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde gösterilecek.