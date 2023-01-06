'Beau Is Afraid' filminden yeni poster

Joker'de canlandırdığı Arthur Fleck karakteriyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandıktan sonra Hollywood'un gözdesi olan Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu 'Beau Is Afraid' filminden yeni bir poster yayınlandı.

'Beau Is Afraid' filminden yeni poster

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Hereditary ve Midsommar gibi korku filmileriyle büyük çıkış yakalayan yazar-yönetmen Ari Aster'in yeni filminden yeni poster yayınlandı.

Dört saatlik bir kabus komedi olarak tanımlanan filmin başrolünde Joker filmindeki rolüyle Oscar kazanan Joaquin Phoenix yer alıyor. Yayınlanan yeni posterde, Phoenix'in canlandırdığı karakterin yaşamının farklı evrelerindeki hali görülüyor.

'Beau Is Afraid' filminden yeni poster - 1

Adı daha önce "Disappointment Blvd." olarak açıklanan filmin resmi adının ise "Beau Is Afraid" olarak değiştiği açıklandı.

2023 yazında vizyona girecek olan filminde başrollerinde Nathan Lane, Stephen McKinley Henderson, Patti LuPone, Amy Ryan ve Parker Posey gibi isimler yer alıyor.

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