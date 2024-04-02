Beyonce hayranları kızgın: Eksik şarkı skandalı

"Queen B" olarak da bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin yeni albümü çıktı ancak albümün bazı versiyonlarında şarkıların eksik olması tepki çekti.

Beyonce hayranları kızgın: Eksik şarkı skandalı

Grammy ödüllü şarkıcı 'nin merakla beklenen yeni albümü çıktı. “Act 2: Cowboy Carter” adını taşıyan albüm her ne kadar hayranları sevindirse de bazılarının tepkisini çekti.

Şarkıcının albümünün plak ve CD baskılarını satın alanlar bazı şarkıların eksik olduğunu fark etti.

Dijital albümde yer alan 5 şarkının, albümünün plak ve CD baskılarında olmadığı ortaya çıktı. Bu beş şarkı, "Flamenco", "Oh Louisiana", "The Linda Martell Show", "Spaghetti" ve "Ya Ya" olarak açıklandı.

Beyonce hayranları kızgın: Eksik şarkı skandalı - 1

Albümü alan sosyal medya kullanıcıları hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. "Eksik bir albüm nasıl satabilir?", " Çok yazık, en sevdiğim şarkılardan biri yok" gibi yorumlar yapıldı.

BBC'nin haberine göre, bu durumun tek açıklması: Beyonce, bu şarkıları sonradan albüme ekleme kararı aldı. Albümlerin plak versiyonları, aylar öncesinden sipariş ediliyor, bu da albümün aslında uzun zaman önce son halini aldığını gösteriyor.

Beyonce hayranları kızgın: Eksik şarkı skandalı - 2

Öte yandan, albümdeki "Texas Hold 'Em" şarkısı  listesinde zirveye yerleşmişti. Şarkıcı, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.

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