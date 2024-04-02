Beyonce hayranları kızgın: Eksik şarkı skandalı

Albümü alan sosyal medya kullanıcıları hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. "Eksik bir albüm nasıl satabilir?", " Çok yazık, en sevdiğim şarkılardan biri yok" gibi yorumlar yapıldı.

BBC'nin haberine göre, bu durumun tek açıklması: Beyonce, bu şarkıları sonradan albüme ekleme kararı aldı. Albümlerin plak versiyonları, aylar öncesinden sipariş ediliyor, bu da albümün aslında uzun zaman önce son halini aldığını gösteriyor.