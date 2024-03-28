Beyonce'nin merakla beklenen yeni albümü yarın çıkıyor: Şarkıları açıkladı

"Queen B" olarak da bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce yeni albümünde yer alan şarkıları açıkladı.

Beyonce'nin merakla beklenen yeni albümü yarın çıkıyor: Şarkıları açıkladı

Grammy ödüllü şarkıcı 'nin merakla beklenen yeni albümü yarın çıkıyor! “Act 2: Cowboy Carter” adını taşıyan albümde yer alan şarkılar açıklandı. “Texas Hold ‘Em” ve “16 Carriages" şarkılarını önceden paylaşan yıldızın albümünde Dolly Parton'ın ünlü şarkıcı "Jolene" de yer alıyor.

İşte Beyonce'nin albümünde yer alan şarkılar...

Öte yandan, "Texas Hold 'Em" şarkısı müzik listesinde zirveye yerleşmişti. Şarkıcı, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.

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