Beyonce'nin yeni albümü müzik listelerini alt üst etti

EKSİK ŞARKI SKANDALI



Öte yandan albümün bazı versiyonlarında şarkıların eksik olması tepki çekmişti. Şarkıcının albümünün plak ve CD baskılarını satın alanlar bazı şarkıların eksik olduğunu fark etti.



Dijital albümde yer alan 5 şarkının, albümünün plak ve CD baskılarında olmadığı ortaya çıktı. Bu beş şarkı, "Flamenco", "Oh Louisiana", "The Linda Martell Show", "Spaghetti" ve "Ya Ya" olarak açıklandı.

Albümü alan sosyal medya kullanıcıları hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. "Eksik bir albüm nasıl satabilir?", " Çok yazık, en sevdiğim şarkılardan biri yok" gibi yorumlar yapıldı.



BBC'nin haberine göre, bu durumun tek açıklması: Beyonce, bu şarkıları sonradan albüme ekleme kararı aldı. Albümlerin plak versiyonları, aylar öncesinden sipariş ediliyor, bu da albümün aslında uzun zaman önce son halini aldığını gösteriyor.

Öte yandan, albümdeki "Texas Hold 'Em" şarkısı müzik listesinde zirveye yerleşmişti. Şarkıcı, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.

