Beyonce'nin yeni albümü müzik listelerini alt üst etti

Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce'nin merakla beklenen yeni albümü çıktı. “Act 2: Cowboy Carter” adını taşıyan albüm müzikseverlerle buluştu. 29 Mart'ta çıkan albüm satış rekoru kırdı. Albüm, Billboard 200 ve Top Country Albums listelerine birinci sıradan giriş yaptı.
2024'ÜN EN BÜYÜK AÇILIŞI
407 bin kopya satan albüm, 2024'ün en yüksek albüm satış rekorunu kırdı. "Cowboy Carter" aynı zamanda, Billboard 200 listesinde sekizinci kez 1. sıraya yerleşen Beyonce albümü oldu.
Şarkıcının Lemonade adlı albümü ise 2016'da bir haftada 653 bin kopya satmıştı.
EKSİK ŞARKI SKANDALI
Öte yandan albümün bazı versiyonlarında şarkıların eksik olması tepki çekmişti. Şarkıcının albümünün plak ve CD baskılarını satın alanlar bazı şarkıların eksik olduğunu fark etti.
Dijital albümde yer alan 5 şarkının, albümünün plak ve CD baskılarında olmadığı ortaya çıktı. Bu beş şarkı, "Flamenco", "Oh Louisiana", "The Linda Martell Show", "Spaghetti" ve "Ya Ya" olarak açıklandı.
Albümü alan sosyal medya kullanıcıları hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. "Eksik bir albüm nasıl satabilir?", " Çok yazık, en sevdiğim şarkılardan biri yok" gibi yorumlar yapıldı.
BBC'nin haberine göre, bu durumun tek açıklması: Beyonce, bu şarkıları sonradan albüme ekleme kararı aldı. Albümlerin plak versiyonları, aylar öncesinden sipariş ediliyor, bu da albümün aslında uzun zaman önce son halini aldığını gösteriyor.
Öte yandan, albümdeki "Texas Hold 'Em" şarkısı müzik listesinde zirveye yerleşmişti. Şarkıcı, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu.
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