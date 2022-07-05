Burak Özçivit’in yargılandığı davada karar

Dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında dört yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit ‘hakaret’ suçundan üç bin lira adli para cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, Özçivit’in tekrardan suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşturarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararına vardı.



"150 KİŞİNİN TANIKLIĞI VAR"



Avukat, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek “Tüm taraflarca kabul edilen bu olayla ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu sabittir, bu nedenle cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.



Avukat Serkan Toper de mağdurların beyanları ile tanıkların beyanlarının çelişkili olduğunu iddia ederek “150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır" diyerek Özçivit’in beraat etmesini talep etti.



HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özçivit’in 'hakaret' suçundan önce üç bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmadığını ve dosyaya yansıyan olumsuz davranışların bulunmadığını dikkate alan mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece olumlu kanaat oluşturulduğunu belirtti. Mahkeme, bu gerekçelerle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

