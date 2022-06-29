Cüneyt Arkın'ın son rolündeki set görüntüleri ortaya çıktı

Son olarak Kuruluş Osman dizisindeki Ak Sakallılar'ın lideri rolüyle kameraların karşısına geçen Cüneyt Arkın'ın dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından sette çekilen son görüntüleri paylaşıldı.



Bozdağ paylaşımında "Pandeminin en zor günlerinde setlere cesur bir dönüş yaptı. Onun için özel ekip kurmuştuk. Koca çınar ustalığını bir kez daha konuşturmuştu. Birlikte yol yürümekten, hasbihal edebilmekten şeref duyduk. Gönlüne, yüreğine, emeklerine sağlık büyük usta. Mekânın cennet olsun" diye konuştu.



Arkın, dizide Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'le kamera karşısına geçmişti.