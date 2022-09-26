Darth Vader’ı seslendiren James Earl Jones emekli oldu

İkonik bilim kurgu serisi Star Wars’ta Darth Vader’ı seslendiren James Earl Jones, seriden emekli olduğunu ve haklarını yapım şirketine devrettiğini açıkladı.

Darth Vader’ı seslendiren James Earl Jones emekli oldu

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Star Wars serisinde Darth Vader karakterini seslendiren James Earl Jones, artık bu karakteri seslendirmeyeceğini ve seriden emekli olduğunu açıkladı. Yaklaşık 50 yıldır, ikonik karakteri seslendiren oyuncu, tüm haklarını serinin yapım şirketi Lucasfilm’e devretti.

Darth Vader’ı seslendiren James Earl Jones emekli oldu - 1

SESİNİ YAPAY ZEKA İLE YENİDEN KULLANACAKLAR

Vanity Fair’in haberine göre, 91 yaşındaki oyuncu sesinin yapay zeka teknolojisiyle kullanımına izin verdi. Bu sayede Jones’un ilk Star Wars filmlerindeki gençlik sesi, günümüz yapımlarında kullanılabilecek. Lucasfilm, daha önce The Book of Boba Fett ve Obi-Wan Kenobi dizilerinde çalışan Ukrayna merkezli Respeecher şirketiyle oyuncunun sesini yeniden kullanmayı planlıyor.

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