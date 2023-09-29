Demet Akbağ Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığı görevinden ayrıldı

Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan belgesel krizi devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası Altın Portakal yönetimi belgeseli ikinci defa festival seçkisinden çıkarmıştı.
Demet Akbağ festivalin jüri başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Akbağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.
BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Bugün gerçekleşen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili "Altın Portakal Film Festivali'ne kısaca değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili en başından beri Bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı Bakanlığımız zaten kamuoyuna yaptı" dedi.
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