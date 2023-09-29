Demet Akbağ Altın Portakal Film Festivali jüri başkanlığı görevinden ayrıldı

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Bugün gerçekleşen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili "Altın Portakal Film Festivali'ne kısaca değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili en başından beri Bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı Bakanlığımız zaten kamuoyuna yaptı" dedi.