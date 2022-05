Doctor Who'nun ilk siyahi karakteri duyuruldu

Bilim kurgu dizisi ‘Doctor Who’da yeni doktor karakterini, Ruanda asıllı İskoç oyuncu Ncuti Gatwa oynayacak.



BBC’nin haberine göre, daha önce ‘Sex Education’ dizisiyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Gatwa, ilk siyahi 'Doctor Who' karakterini canlandıracak.



Uzun zamandır devam eden dizide başrollerde zaman zaman değişiklikler yapılıyor. Gatwa, rolü, 2017’den bu yana 13. doktoru oynayan İngiliz oyuncu Jodie Whittaker’dan devralacak.



2023’e kadar diziye devam edecek olan 39 yaşındaki Whittaker, dizinin tarihindeki ilk kadın Doctor Who karakterini canlandırmıştı.