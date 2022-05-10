Doctor Who'nun ilk siyahi karakteri duyuruldu

1963 yılından bu yana yayınlanan BBC yapımı bilim kurgu dizisi 'Doctor Who'nun yeni doktor karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. Dizinin yeni başrol karakterine, İskoç oyuncu Ncuti Gatwa hayat verecek.

Doctor Who'nun ilk siyahi karakteri duyuruldu

Haberler 10.05.2022 - 16:42

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Bilim kurgu dizisi Doctor Whoda yeni doktor karakterini, Ruanda asıllı İskoç oyuncu Ncuti Gatwa oynayacak.

BBC’nin haberine göre, daha önce ‘Sex Education’ dizisiyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Gatwa, ilk siyahi 'Doctor Who' karakterini canlandıracak.

Uzun zamandır devam eden dizide başrollerde zaman zaman değişiklikler yapılıyor. Gatwa, rolü, 2017’den bu yana 13. doktoru oynayan İngiliz oyuncu Jodie Whittaker’dan devralacak.

2023’e kadar diziye devam edecek olan 39 yaşındaki Whittaker, dizinin tarihindeki ilk kadın Doctor Who karakterini canlandırmıştı.

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

"KARMAKARIŞIK DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"

Yeni dizisi ve karakteri için hem heyecanlı hem de gururlu olduğunu söyleyen Gatwa, "Karmakarışık duygular içerisindeyim. Biraz da korkuyorum" diye konuştu.

Gatwa, “Bu rol ve dizi, ben de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında birçok kişi için çok şey ifade ediyor. İnanılmaz yetenekli öncüllerimin her biri, bu eşsiz sorumluluğu ve ayrıcalığı büyük bir özenle ele aldı. Ben de aynısını gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

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