Electronica, downtempo, soul ve trip hop türlerinde müzik yapan Avustralyalı besteci ve şarkıcı Chet Faker İstanbul'da konser verecek. Müzik hayatına 2012 yılında piyasaya sürdüğü Thinking in Textures ile atılarak Australian Independent Records Awards ve Rolling Stone Australia Awards gibi prestijli ödüller kazanan Chet Faker tekrar İstanbul'a geliyor.Nicholas James Murphy ya da bilinen adıyla Chet Faker bir kez daha Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 21 Haziran’da Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek konserde müzikseverleri eşsiz bir performans bekliyor.ENSTRÜMANTAL ALBÜMLER PİYASAYA ÇIKARDI 2019’da Run Fast Sleep Naked ve 2020’de Music for Silence isimli enstrümantal albümlere imza atan Faker, 'Low' isimli single’ı ile iddialı bir geri dönüş kazandırdı. ELEKTRONİKA NEDİR?Elektronika ya da electronica, fon müziği olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve çağdaş elektronik müziğin oldukça büyük bir bölümünü kapsayan bir müzik türüdür. Elektronik dans müziğinin (EDM) aksine bu tür yalnızca dans etmek için değildir, farklı biçimlerde kullanımasıyla sınırları olmayan bir bir müzik türüdür.