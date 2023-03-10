Enkazdan kurtardıkları eserleriyle Ankara'da sanat fuarına katıldılar

"SANAT İYİLEŞTİRECEK"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Enes Dirlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden 3 gün sonra başka bir deprem bölgesi olan Şanlıurfa'daki aile evine geçtiğini söyledi.



Fuardan davet aldıktan sonra eserlerini alabilmek için geçen hafta Hatay'a döndüğünü, tüm eşyalarıyla beraber birçok eserinin de enkaz altında kaldığını gördüğünü anlatan Dirlik, "Ev yığınlar içinde, bilgisayarımdan, eserlerimden, çalışmalarımdan oldum. Hayata sıfırdan başlayacağız" dedi.

Dirlik, fuarın kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, "Böyle bir etkinlikte bulunmam hayal gibi bir şeydi. Burada birçok hocayla ve sanatçı dostlarla tanışma fırsatım oldu. Sanat iyileştirir. Yeniden başlayacağız. Güçlü kalacağız. Hayat devam ediyor" diye konuştu.



İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Erkan Turan da fuarda deprem bölgesi için özel bir stant açılacağını duyunca katılmaya karar verdiğini belirterek, sağ salim çıkardığı birkaç eserini fuara getirebildiğini dile getirdi.



Depremzede bir sanatçı olarak bilim ve sanata önem vermek gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Turan, "Sanat iyileştirecek" dedi.