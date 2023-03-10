Enkazdan kurtardıkları eserleriyle Ankara'da sanat fuarına katıldılar

42 ülkeden, 8 bin sanatçıya ait, resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, dijital art ve enstalasyonların ATO Congresium'da sergilendiği ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yaşayan güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin resimleri ile depreme ilişkin karikatürlerden oluşan stantlar da yer aldı.
"Bilim ve sanatla iyileşeceğiz" temasıyla düzenlenen fuara, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki güzel sanat fakültelerinde okuyan öğrenciler de davet edildi.
"Geleceği sanatla inşa etme amacı" doğrultusunda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa'dan fuara katılan 18 genç sanatçı, enkazdan kurtarabildikleri eserleri kendileri için açılan stantta sergiledi.
"SANAT İYİLEŞTİRECEK"
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Enes Dirlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden 3 gün sonra başka bir deprem bölgesi olan Şanlıurfa'daki aile evine geçtiğini söyledi.
Fuardan davet aldıktan sonra eserlerini alabilmek için geçen hafta Hatay'a döndüğünü, tüm eşyalarıyla beraber birçok eserinin de enkaz altında kaldığını gördüğünü anlatan Dirlik, "Ev yığınlar içinde, bilgisayarımdan, eserlerimden, çalışmalarımdan oldum. Hayata sıfırdan başlayacağız" dedi.
Dirlik, fuarın kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, "Böyle bir etkinlikte bulunmam hayal gibi bir şeydi. Burada birçok hocayla ve sanatçı dostlarla tanışma fırsatım oldu. Sanat iyileştirir. Yeniden başlayacağız. Güçlü kalacağız. Hayat devam ediyor" diye konuştu.
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Erkan Turan da fuarda deprem bölgesi için özel bir stant açılacağını duyunca katılmaya karar verdiğini belirterek, sağ salim çıkardığı birkaç eserini fuara getirebildiğini dile getirdi.
Depremzede bir sanatçı olarak bilim ve sanata önem vermek gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Turan, "Sanat iyileştirecek" dedi.
"DEPREMİ UNUTMA" TEMALI KARİKATÜR SERGİSİ
ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda depreme ilişkin karikatürlerin yer aldığı bir stant da ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.
Karikatürcüler Derneğince açılan, "Uluslararası Sanatçıların Çizimiyle Deprem Karikatürleri" standında, 40'tan fazla eser yer aldı.
Aralarında deprem acısını yaşayan ülkelerin de olduğu İran, Japonya, Küba, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Çin, Brezilya ve Türkiye'den karikatüristlerin eserlerinin yer aldığı stantta, "Depremi Unutma, Unutmak İhanettir" vurgusu yapıldı.
Fuar, 12 Mart Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.