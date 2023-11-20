Fatih Sultan Mehmed’in Manisa’ya yadigarı ayağa kaldırıldı. Restorasyonu devam eden Fatih Kulesi’nde çalışmaları kontrol eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, “Hamam yapılarının kalıntıları ve birçok müdahaleye rağmen Fatih Kulesi ayakta kalmış. Kule, Fatih Sultan Mehmed’in Saruhan’a gelmesi, burayı yönetmesi sırasında saraya eklenmiş bir yapı. Şehrimizin sembolü olacak bir yapı. Manisa Sarayı II. Murad tarafından inşa ettirilmiş, Fatih Kulesi ise Manisa’da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmet tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklenmiştir. Bizler Fatih’in şehzadeliğinde İstanbul’u fethetmeyi ilk burada hayal ettiğini düşünüyoruz. Manisa’da Fatih Sultan Mehmed’in inşa ettirdiği, dokunduğu, kullandığı bir yapıyı, tekrar ayağa kaldırmak çok heyecan verici bir durum. Yapının bu hali Fatih dönemi ile birebir aynı değil. Farklı dönemlerde değişikliklere uğramış ve son olarak 19. yüzyıla ait en net ve sağlam durumdaki fotoğraflarından yola çıkarak bir çalışma devam ediyor. Fakat ana iskelet yapının büyük bölümü Fatih dönemine ait” dedi.

Restorasyonu devam eden kulede şehrin kimliğine uygun şekilde teşhir-tanzim çalışmaları yapılacağını belirten Sudak, “Kule yapısının büyük bir kısmı bozulmuş, fakat elimizdeki fotoğraflardan yola çıkarak uzun soluklu bir restorasyon çalışması başlattık. Sonrasında yapı Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile müzeye dönüştürülecek. Müzemizde özellikle Saray-ı Amire’yi anlatacağız. Kule Müzeyi ziyaret edenler Manisa Sarayı’nda hayat nasıldı bunu öğrenecekler” diye ekledi.

İl Müdürü İbrahim Sudak, Fatih Kulesi’nin yıllarca Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi olarak hizmet vermesinden ve yapının Türk Kızılayı’na ait olması sebebi ile Kule Müze’de ayrıca Hilali Ahmer - Türk Kızılayı’nın anlatılacağı bir bölümün olacağını da belirtti. Sudak, “Bu yapı halihazırda müze olarak açılmadan bile çok görkemli ve sembol bir yapı. Manisalılar ve şehrimizi ziyaret edenler yapıyı bu haliyle bile görsünler. Yapı içi teşhir olmadan bile görülmesi, ziyaret edilmesi gereken sembol bir yapı” dedi.

Yapının şehrin turizmi açısından da önemini vurgulayan Sudak, “Bu yapının şehrimize kazandırılması tarihimiz, kültürümüz için önemli olduğu kadar şehrin turizmi açısından da çok önemli. Özellikle yurtiçi veya yurtdışından gelen ziyaretçilerimiz Manisa Sarayını çok merak ediyorlardı. Nihayet bu çalışmayla ufakta olsa sarayın bir parçası görünür hale geliyor. Bu çalışma ziyaretçi sayımızı da artıracaktır. Tabii bu çalışmalar uzun soluklu, getirisini yıllar içinde göreceğimiz çalışmalar” diye konuştu.