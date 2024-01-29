Fransa Kültür Bakanı'ndan Mona Lisa açıklaması

Fransa’nın başkenti Paris’te sergilenen Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’ya çorba fırlatıldı.



İki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen Riposte Alimentaire isimli çevre grubu, “Hükümet, tarımsal sanayiye ve kitlesel dağıtıma olan bağlılığıyla temel gıda hakkımıza ihanet ediyor. Sağlığımızı, gıda güvenliğimizi ve çiftçilerin yaşamlarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.



Çevreci grup hükümeti uymayı reddettiği taahhütleri uygulamaya çağırdı. Adil ve dayanıklı bir toplum inşa etmek için vatandaşları sivil direnişe davet etti.



Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mona Lisa da mirasımız gibi gelecek nesillere aittir. Hiçbir gerekçe onun hedef alınmasını haklı gösteremez. Tüm desteğim Louvre müzesi ekibiyle.” ifadelerini kullandı.

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