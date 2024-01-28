Protestocular Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı

Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosu dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri ve Paris'teki Louvre'da sergileniyor.

Ülkenin tarım politikalarını eleştiren iki protestocunun "Tarım sistemimiz hasta" diyerek ve "sağlıklı ve sürdürülebilir gıda" hakkı talep ederek tabloya çorba fırlattığı bildirildi.

Eylemleri sırasında, ülke genelinde gelirlerinin azlığından şikayet eden çiftçilerin günlerdir sürdürdüğü protestolara atıf yapan aktivistler çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alamadığına işaret ederek "Çiftçiler çalışmaktan ölüyor." dedi.



Fransa'nın başkentinde son günlerde artan yakıt fiyatları nedeniyle çiftçilerin protestoları devam ediyor. Cuma günü Paris'e giren ve çıkan ana yollar kapatıldı.

İLK EYLEM 1950'LERDE YAŞANMIŞTI



Mona Lisa, 1950'li yılların başından bu yana bir ziyaretçinin üzerine asit dökmesi sonucu hasar gördüğünden beri emniyet camının arkasında duruyor.



2022'de bir aktivist tabloya pasta fırlatarak insanları "Dünya'yı düşünmeye" çağırdı.



Tablo 1911'de Louvre'dan çalındı ​​ve uluslararası bir sansasyon yarattı. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinin çalışanlarından biri olan Vincenzo Peruggia, tabloyu çalmak için geceyi bir dolapta geçirdi.



İki yıl sonra onu İtalya'nın Floransa kentindeki bir antika satıcısına satmaya çalıştığında tablo yeniden ele geçirildi.