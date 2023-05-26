Fransız ressam Monet'in "Nilüferler" tablosu ruh sağlığına iyi geliyor

Fransız ressam Claude Monet'in "Nilüferler" tablosu ruh sağlığına iyi geliyor.

Viyana Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, İngiltere'de bulunan Monet'in "Nilüferler" tablosu, akıllı telefon, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar üzerinden 240 kişilik gruba gösterildi.



Çalışmada, katılımcılar tablo gösterilmeden önce ve sonraki ruh hallerine ilişkin anket doldurdu. Buna göre, söz konusu tabloyu çevrim içi ortamda 2 dakika gibi kısa süre görmenin bile insanların ruh hallerini iyileştirdiği gözlemlendi.

