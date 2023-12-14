Hollywood grevi nedeniyle ertelenen Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. HBO imzalı Succession dizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirken The Last of Us ve The White Lotus en çok adaylık kazanan diğer yapımlar olmuştu.
Ancak Hollywood'daki grev nedeniyle Emmy Ödülleri ertelendi. Yapılan yeni açıklamaya göre Emmy Ödülleri, 15 Ocak 2024'te gerçekleşecek.
18 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan tören, en az 20 yıldır hiç ertelenmemişti.
Emmy Ödülleri'nin bu seneki sunucusu ise Anthony Anderson olacak. ABD'li oyuncu, Transformers, Beşikten Mezara ve Korkunç Bir Fİlm 3 gibi yapımlarla tanınıyor.
EMMY ADAYLARI
75. Emmy Ödülleri'nde bu yıl en çok adaylık alan yapımlar arasında Succession, The Last of Us ve The White Lotus yer aldı. 4. sezonuyla ekranlara veda eden Succession dizisi, 27 dalda aday olarak Emmy Ödülleri tarihine geçti.
En çok adaylık kazanan yapımlar ise şöyle;
Succession– 27
The Last Of Us–24
The White Lotus–23
Ted Lasso–21
The Marvelous Mrs. Maisel–14
The Bear–13
BEEF–13
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story–13
Wednesday–12
Barry–11
Only Murders In The Building–1
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