Ian McKellen'dan Gandalf rolüne geri dönmeye yeşil ışık

"BU BENİM SON İŞİM OLABİLİR"

Kabul ettiği projelerin son işi olup olmayacağını sık sık düşündüğünü açıklayan Ian McKellen, "Ölümlü olduğunuzu bilmek istiyorsanız, adres defterinize bakmanız yeterli. Dolayısıyla bir senaryo ya da bir teklif iması geldiğinde, 'Bu benim son işim olabilir. Hayır. Bunu yapmayacağım' diye düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.