Ian McKellen'dan Gandalf rolüne geri dönmeye yeşil ışık

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Gandalf karakterine hayat veren usta oyuncu Ian McKellen'ın, "The Hunt for Gollum" adlı filmin duyurulması sonrası Gandalf rolüne dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
"SENARYO YOK, TEKLİF YOK"
Konuyla ilgili The Times'a konuşan Ian McKellen, "Tolkien diyarında kıpırdanmalar" olduğunu doğruladı. Gandalf'ın filmde yer alacağına dair duyumlar aldığını söyleyen usta oyuncu, "Senaryo yok, teklif yok, plan yok" dedi.
Öte yandan 85 yaşındaki oyuncu eğer ölmezse filmde yer almaya hazır olacağını söyledi.
"BU BENİM SON İŞİM OLABİLİR"
Kabul ettiği projelerin son işi olup olmayacağını sık sık düşündüğünü açıklayan Ian McKellen, "Ölümlü olduğunuzu bilmek istiyorsanız, adres defterinize bakmanız yeterli. Dolayısıyla bir senaryo ya da bir teklif iması geldiğinde, 'Bu benim son işim olabilir. Hayır. Bunu yapmayacağım' diye düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan usta oyuncu, yıllar sonra yine Peter Jackson'ın yönettiği Hobbit üçlemesi için Gandalf rolüne geri dönmüştü.
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