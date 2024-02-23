İstanbul Modern kültürel mimari kategorisinde Yılın Binası ödülünü kazandı

ArchDaily tarafından 15 kategoride verilen ödüller, aday olan projelerin barındırdığı niteliklere ve bulundukları konumdaki topluluğa nasıl yarar sağladığına göre platformun okuyucuları tarafından belirleniyor. Dünya çapındaki müzeler ile kültür-sanat kurumlarına odaklanan kültürel mimari kategorisi, o yıl inşa edilen en dikkat çekici yapılara yer veriyor.

2009’dan itibaren düzenlenen bu özel ödülü alan binalar arasında, Ben-Avid, JPG.ARQ ve MMBB Arquitetos tarafından tasarlanan Expo Dubai Brezilya Pavyonu, Birleşik Arap Emirlikleri (2023); Álvaro Siza ve Carlos Castanheira tarafından tasarlanan MoAE – Sanat Eğitimi Müzesi, Ningbo-Çin (2021); Studio KO tarafından tasarlanan Yves Saint Laurent Müzesi, Marakeş-Fas (2020), Heatherwick Studio tarafından tasarlanan Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi Cape Town-Güney Afrika Cumhuriyeti (2018), Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan Elbphilharmonie, Hamburg-Almanya (2017) gibi dünyanın dört bir yanındaki önemli kültür yapıları yer alıyor.