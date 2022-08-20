İzlandalı şarkıcı Björk yeni albümünü duyurdu

Deneysel popun ünlü ismi Björk , yeni albümü ‘Fossora’ yı resmen duyurdu. Sonbaharda dinleyicilerle buluşacak olan albüm, şarkıcının 10. stüdyo albümü olacak. Karantina sürecinde ve sonrasında albümdeki şarkıları kaleme aldığını belirten Björk, oğlu Sindri ve kızı Doa ’nın vokallerinin de albümde yer aldığını paylaştı.

Albüm duyurusunu The Guardian'da yapan şarkıcı, fotoğrafçı Vidar Logi'ye poz verdi. Yıldız verdiği röportajda albümünü ‘mantar albüm’ olarak tanımladığını ve 'toprağı kazmak gibi' bir his yaşadığını belirtti. Şarkıcının son albümü ‘Utopia’ 2017 yılında yayınlanmıştı.

KIZI MODEL OLDU



İzlandalı şarkıcının 19 yaşındaki kızı Ísadóra Bjarkardóttir Barney, İtalyan moda devi Miu Miu için kamera karşısına geçmişti. Markanın 2022 Sonbahar/Kış mücevher koleksiyonu için poz veren Bjarkardóttir Barney, model olarak ilk defa bir kampanyada yer aldı.



"ANNEM HEP DESTEK OLDU"



Genç model, The Face’e verdiği röportajda “13-14 yaşımdan beri oyuncu olmak istediğimi biliyordum. Annem de biliyordu. Bana hep destek oldu” demişti.

