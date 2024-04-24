John Lennon'ın gitarı açık artırmaya çıkıyor: 50 yıldır kayıptı

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubunun üyelerinden John Lennon'ın kayıp gitarı, bir tavan arasında bulunmuştu. 1980 yılında vurularak öldürülen müzisyenin, 50 yıldır kayıp olan gitarı açık artırmada satışa çıkıyor. The Guardian'ın haberine göre, gitarı George Harrison da çalmıştı.
Lennon'ın 1965 yılında "Help!" ve " Rubber Soul" albümlerinde kullandığı Hootenanny akustik gitarın 800 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.
Lennon aynı zamanda Help! adlı filmde "You’ve Got to Hide Your Love Away" şarkısında bu gitarı kullandı.
"KAYIP BİR REMBRANDT VEYA PICASSO'YU BULMAK GİBİ"
"Rock tarihinin tarihsel açıdan en önemli Beatles gitarlarından biri" olarak nitelendiren gitar, New York'ta satılacak. Müzayede 29 - 30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Julien's Auctions'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Darren Julien şunları söyledi:
"Bu olağanüstü enstrümanı bulmak, kayıp bir Rembrandt veya Picasso'yu bulmak gibi"
KAYIP BAS GİTARI BULUNDU
Öte yandan The Beatles'ın üyesi Paul McCartney'nin orijinal Höfner bas gitarı ortaya çıkmıştı. Ruaidhri Guest adındaki öğrenci, sosyal medyada kayıp Höfner bas gitarın fotoğrafını paylaşarak gündem oldu. Ruaidhri Guest, orijinal Höfner bas gitarın kendisine miras kaldığını söyledi ve gitarın sahibine teslim edildiğini ifade etti.
McCartney’nin internet sitesinde ise "Geçen sene başlayan arayışlar sonucunda Paul’un 1972'de çalınan 1961 yapımı Höfner 500/1 bas gitarı, geri alınmıştır. Gitar, Höfner tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Paul, arama kampanyasına ortak olan herkese minnettar" ifadeleri yer aldı.
Gitar son olarak The Beatles'ın son albümü Let It Be'yi kaydettiği dönemde görülmüştü. Paul McCartney’nin 1961’de 30 sterlin değerinde olan Höfner bas gitarının bugünkü değerinin yaklaşık 800 sterlin olduğu tahmin ediliyor.
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