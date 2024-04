John Lennon'ın gitarı açık artırmaya çıkıyor: 50 yıldır kayıptı

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubunun üyelerinden John Lennon'ın kayıp gitarı, bir tavan arasında bulunmuştu. 1980 yılında vurularak öldürülen müzisyenin, 50 yıldır kayıp olan gitarı açık artırmada satışa çıkıyor. The Guardian'ın haberine göre, gitarı George Harrison da çalmıştı.

Lennon'ın 1965 yılında "Help!" ve " Rubber Soul" albümlerinde kullandığı Hootenanny akustik gitarın 800 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Lennon aynı zamanda Help! adlı filmde "You’ve Got to Hide Your Love Away" şarkısında bu gitarı kullandı.