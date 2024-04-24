John Lennon'ın gitarı açık artırmaya çıkıyor: 50 yıldır kayıptı

"KAYIP BİR REMBRANDT VEYA PICASSO'YU BULMAK GİBİ"

"Rock tarihinin tarihsel açıdan en önemli Beatles gitarlarından biri" olarak nitelendiren gitar, New York'ta satılacak. Müzayede 29 - 30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Julien's Auctions'ın kurucu ortağı ve genel müdürü Darren Julien şunları söyledi:

"Bu olağanüstü enstrümanı bulmak, kayıp bir Rembrandt veya Picasso'yu bulmak gibi"

KAYIP BAS GİTARI BULUNDU

Öte yandan The Beatles'ın üyesi Paul McCartney'nin orijinal Höfner bas gitarı ortaya çıkmıştı. Ruaidhri Guest adındaki öğrenci, sosyal medyada kayıp Höfner bas gitarın fotoğrafını paylaşarak gündem oldu. Ruaidhri Guest, orijinal Höfner bas gitarın kendisine miras kaldığını söyledi ve gitarın sahibine teslim edildiğini ifade etti.



McCartney’nin internet sitesinde ise "Geçen sene başlayan arayışlar sonucunda Paul’un 1972'de çalınan 1961 yapımı Höfner 500/1 bas gitarı, geri alınmıştır. Gitar, Höfner tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Paul, arama kampanyasına ortak olan herkese minnettar" ifadeleri yer aldı.



Gitar son olarak The Beatles'ın son albümü Let It Be'yi kaydettiği dönemde görülmüştü. Paul McCartney’nin 1961’de 30 sterlin değerinde olan Höfner bas gitarının bugünkü değerinin yaklaşık 800 sterlin olduğu tahmin ediliyor.