The Beatles üyelerinin oğullarından yeni şarkı

The Beatles üyesi Paul McCartney de oğlunun şarkısı hakkında “Oğlum James'in 'Primrose Hill' adında yeni bir şarkısı var, şuna bir bakın! Ve şarkının ortak yazarı Sean Ono Lennon'a da kucak dolusu sevgiler" dedi.

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