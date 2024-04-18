The Beatles üyelerinin oğullarından yeni şarkı

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyeleri arasında yer alan John Lennon ile Paul McCartney'nin oğulları yeni bir şarkı çıkardı.
Lennon'un oğlu Sean Ono Lennon ile McCartney'nin oğlu James McCartney, "Primrose Hill" adlı bir şarkı yayınladı.
McCartney sosyal medyada hesabında "Bugün yakın arkadaşım (Sean Ono Lennon) ile birlikte yazdığımız şarkıyı paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bu şarkının yayınlanmasıyla birlikte gerçekten de ilerlemeye başladığımızı hissediyoruz ve müziği sizinle paylaşmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
The Beatles üyesi Paul McCartney de oğlunun şarkısı hakkında “Oğlum James'in 'Primrose Hill' adında yeni bir şarkısı var, şuna bir bakın! Ve şarkının ortak yazarı Sean Ono Lennon'a da kucak dolusu sevgiler" dedi.
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