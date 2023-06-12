John Wick'in yönetmeni duyurdu: Yeni spin-off geliyor

"BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞME YAPTIK"

Serinin yönetmeni Chad Stahelski, henüz film için stüdyo ve Halle Berry ile görüşme aşamasında olduklarını duyurdu.

Joe Rogan’ın podcast programına konuk olan Stahelski, konuyla ilgili "Evet. Aslında denemek için birkaç kez görüşmelerde bulunduk. Spin-off teriminden nefret ediyorum. Ancak Wick serisinden başka ‘uydu projeleri’ yapmaya çalışıyorlar. Umarım iyi olurlar" dedi.