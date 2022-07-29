Johnny Depp çizdiği resimlerden milyon dolarlar kazandı

Eski eşi Amber Heard ile dava sürecini kazanan ABD'li oyuncu Johnny Depp kendi çizdiği portrelerden oluşan resim koleksiyonunu satışa sundu.



Al Pacino, Rollin Stones gitaristi Keith Richards, sanatçı Bob Dylan ve aktris Elizabeth Taylor gibi Hollywood ve rock müzik dünyasından isimlerin portrelerinin yer aldığı 780 parçalık Depp koleksiyonu, İngiltere'deki Castle Fine Art galerileri üzerinden saatler içinde satıldı.



Depp'in 'Arkadaşlar & Kahramanlar' adı altında topladığı resimleri 3.6 milyon dolara alıcı buldu.