Katar'da ortaya çıkan ilk Osmanlı parası

Osmanlı Devleti’nde ilk sikkenin, 1326 yılında Orhangazi tarafından Bursa’da basıldığı kabul ediliyordu. Katar’ın başkenti Doha’daki İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenen bir sikkenin, Osmanlı'nın bastığı ilk sikke olduğu öne sürüldü. Ayrıca iddialara göre sikkenin Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir’de Osmangazi döneminde basıldığı ve üzerinde “Darphane-i Yenişehir” yazısı bulunduğunu belirtildi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan tarihçi Mesut Biçer, Osmanlı'nın ilk sikkesinin Yenişehir’de basıldığını, ayrıca Yenişehir’in Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının bu iddiaları desteklediğini ifade etti.

Mesut Biçer, “Osmanlı'nın kuruluş döneminde tarih yazıcılığı 200 sene sonra başladığı için, tarihçiler Osmanlı'nın o dönemini kara delik olarak ifade ediyor. Osmanlı'nın kuruluş dönemi ile ilgili tarihler incelendiği zaman birçok konunun ortada kaldığı ya da tam olarak aydınlatılamadığı görülmektedir. Bugüne kadar Osmanlı'nın ilk parasının 1326 yılında Orhangazi tarafından Bursa'da basıldığını biliyorduk, ta ki geçtiğimiz günlerde tarihçi Hakan Yılmaz bir araştırmasında Katar Doha'da bulunan İslam Eserleri Müzesi'nde Osmangazi'ye ait 'Darphane-i Yenişehir' yazılı, yani Yenişehir'deki bir darphanede basılan parayı ortaya atana kadar. Bu para şu anda Katar Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. Osmanlı'nın kuruluş dönemini bize farklı bir şekilde aydınlatıyor. Bu paranın bulunması aynı zamanda Yenişehir'in başkentliğini, Yenişehir'de bir saray olduğunu, saraya bağlı resmi kurumların olduğunu ve darphanenin olduğunu bize açık bir şekilde belirtmektedir” şeklinde konuştu.