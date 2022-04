Kate Winslet 'I Am' dizisinin yeni sezonunda başrolde

Oscar ödülü oyuncu Kate Winslet Channel 4 dizisi 'I Am'in üçüncü sezonunun uzun metrajlı bölümünde rol alacak.

Oyuncunun kızı Mia Threapleton ile beraber oynayacağı 'I am Ruth' isimli bölüm, dizinin her bölümünde olduğu gibi kadınların başından geçen deneyimleri gerçekçi ve kışkırtıcı bir şekilde ele alacak.

BAFTA ödüllü Dominic Savage'in yapımcılığını üstlendiği 'I Am' dizisi, yarı doğaçlama diyalogların yer aldığı yaratıcı bir deneyim sunuyor. Savage, oyuncunun diziye katılmasıya ilgili "I Am dizisinin ilk filminde Kate Winslet ile çalışmak benim için büyük bir gurur" dedi.