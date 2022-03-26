İlk Çin asıllı Hollywood yıldızı Anna May Wong'un hayatı film oluyor

Sessiz sinema döneminin yıldız oyuncularından Anna May Wong'un hayatı film oluyor. Hollywood tarihinin ilk Çin asıllı Amerikalı oyuncusu olan Wong'u canlandıracak isim ise Çin asıllı oyuncu Gemma Chan.



Şangay Ekspresi (1932) ve Bağdat Hırsızı (1940) gibi filmleriyle başarılı bir kariyere imza atan Wong'u canlandıracağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Chan, zamanının çok ötesinde bir ikon olduğunu vurguladı.



Gemma Chan

39 yaşındaki oyuncu en son Marvel yapımı Eternals filminde Sersi karakterini canlandırmıştı.

Filmin senaryosunu Tony ödüllü yazar David Hendy Hwang yazacak.