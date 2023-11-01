Kaunos Antik Kenti'nde Osmanlı dönemi türbe kalıntılarına rastlandı

57 YILDIR KESİNTİSİZ KAZI YAPILIYOR



Bu alanda gerçekleştirilecek daha yoğun kazı ve araştırmaların elde edilecek verileri artıracağını dile getiren Çörtük, şöyle konuştu:



"Şu an her şey toprağın altında gizli ve bize daha neler fısıldayacak bunu da önümüzdeki yıllarda yürütülecek kazılarda göreceğiz. Kaunos 1966 yılında kazılmaya başlandı. 57 yıldır kesintisiz kazı yapılıyor. En erken milattan önce 1000 yıllarına kadar iniyordu. Eldeki veriler ile özellikle Hristiyanlık döneminde Bizans'ın sonlarına kadar bir iskana tabi tutulduğunu biliyoruz. Türk dönemine kadar eldeki veriler sınırlıydı ancak son 2 yıldır elde ettiğimiz verilerde artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Kaunos'ta bir Türk dönemi yaşanmışlığı var."



Çörtük, antik kentteki çalışmaların Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Muğla Çevre Vakfı tarafından destek verildiğini sözlerine ekledi.