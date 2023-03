Keanu Reeves ilk Matrix filmindeki kırmızı hapı hala saklıyor

MATRIX'TEKİ HAP SAHNESİ



Filmde, Morpheus karakteri Neo‘yla (Reeves) unutulmaz bir konuşma yapar ve ona kırmızı ya da mavi hap arasında seçim yapmasını ister. Morpheus filmde "Mavi hapı alırsan, bu hikaye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Unutma… Sana vadettiğim tek şey gerçek, fazlası değil…” ifadelerini kullanıyor. Filmde kırmızı hapı tercih eden Neo, bambaşka bir gerçeklik ile karşılaşır.

JOHN WICK 4 GELİYOR

Oyuncu 24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick'in 4. filminde, ölen karısından yadigar kalan köpeğinin intikamı için mafyaya savaş açan karaktere yeniden hayat verecek.

ADI ÖLÜMCÜL NİTELİKTEKİ BİR KİMYASALA VERİLDİ



Alman bilim insanları, mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan yeni bir bileşen keşfetti. Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını verdi. Journal of the American Chemical Society'da yayınlanan araştırmada, bu ölümcül bileşene “keanumycins” adının verildiği belirtildi.

Reeves'in adından esinlenen Alman bilim insanları, bu kimyasalın o kadar ölümcül olduğunu düşünüyor ki akıllarına hiç yaşlanmamasıyla dikkat çeken ve sık sık ölümsüz olduğu hakkında espriler yapılan Reeves geldi.