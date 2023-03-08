Keanu Reeves ilk Matrix filmindeki kırmızı hapı hala saklıyor

Matrix'de Neo karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves, şu sıralar John Wick serisinin dördüncü yapımı için basın turuna çıktı. Reddit'te düzenlenen Bana İstediğini Sor (Ask-Me-Anything / AMA) etkinliğine katılan ünlü oyuncu, film setlerinden çaldığı şeyler hakkında konuştu.

58 yaşındaki Reeves "Aslında çalmadım… John Wick'teki saat ve evlilik yüzüğünü, 47 Ronin'den bir kılıcı ve Wachowskilerin bana verdiği ilk kırmızı hapı aldım" dedi.