Köyceğiz’de Mektep filminin galası gerçekleştirildi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köyceğiz BİLSEM yapımı, senarist Erdal Kara’nın yazıp yönettiği Kısa Film "Mektep" ilk gösterim galasında Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda seyircilere sunuldu. Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla çekilen "Mektep" adlı kısa filmin galası saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.



Açılış konuşmalarından sonra kısa filmlerden fragman kesitleri sunuldu. Mektep kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi. Akabinde Mektep kısa filminin kamera arkası görüntüleri sunuldu. Plaket ve sertifikaların takdiminden sonra Mektep filminin galası sona erdi. "Mektep" filminin galasına Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, protokol üyeleri, yapımcılar, oyuncular ve vatandaşlar katıldı.

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