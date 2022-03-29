Lale Mansur'un rol aldığı 'Acı Kaybımız' 7 Nisan'da sahnede

Haberler 29.03.2022 - 14:14
Oyuncu Lale Mansur ve Gizem Aldemir yeni oyunları 'Acı Kaybımız' ile 7 Nisan'da Zorlu PSM'de sahne alacak.
Oyun, sosyo-ekonomik olarak tamamen ayrı dünyalardan gelen iki kadının 'erkek dünyasının' ortaklaştırdığı aynı dertlerini, hayatlarının benzer noktaları üzerinden şaşırtıcı ve komik bir akışla anlatıyor.
Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı ve Can Ali Çalışandemir'in yönettiği, Proje No: 2'nin yeni oyunu 'Acı Kaybımız', Türkiye'nin pek çok sahnesini gezerek, yaklaşık iki ay sahnede olacak.
OYUNUN KONUSU
Sultan, Yeşim’in evine zaman zaman temizliğe gelmektedir. Ancak bir süredir temizliğe çağrılmayan Sultan, 6 ay sonra ilk defa Yeşim’in evine geldiğinde öğrenir ki, Yeşim’in kocası Tolga Bey, uzun süredir ortada yoktur. Kendi kocasından şiddet gördüğü için Sultan’a göre bu, iyi bir durum bile sayılabilir. Sultan, ertesi gün Yeşim’e beklenmedik bir zamanda, temizliğe çağrılmadığı halde tekrar gelir. Anlattığı inanılmaz olaylar ile adım adım karmaşaya sürüklenen bu iki kadın, çözüm için oldukça ilginç bir yola başvururlar.