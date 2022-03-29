Lale Mansur'un rol aldığı 'Acı Kaybımız' 7 Nisan'da sahnede

OYUNUN KONUSU



Sultan, Yeşim’in evine zaman zaman temizliğe gelmektedir. Ancak bir süredir temizliğe çağrılmayan Sultan, 6 ay sonra ilk defa Yeşim’in evine geldiğinde öğrenir ki, Yeşim’in kocası Tolga Bey, uzun süredir ortada yoktur. Kendi kocasından şiddet gördüğü için Sultan’a göre bu, iyi bir durum bile sayılabilir. Sultan, ertesi gün Yeşim’e beklenmedik bir zamanda, temizliğe çağrılmadığı halde tekrar gelir. Anlattığı inanılmaz olaylar ile adım adım karmaşaya sürüklenen bu iki kadın, çözüm için oldukça ilginç bir yola başvururlar.