Leonardo DiCaprio'dan vazgeçmiyor: İşte Martin Scorsese'nin bir sonraki filmi

HER FİLMDE BAŞKA ROLDE

Leonardo DiCaprio, 80 yaşındaki yönetmenle her işbirliğinde bambaşka bir rol oynadı.



Zindan Adası'nda (Shutter Island) bir dedektifi, Para Avcısı'nda (The Wolf of Wall Street) uyuşturucu bağımlısı bir borsacıyı, Dolunay Katilleri'ndeyse bir suçluyu canlandıran DiCaprio'nun Scorsese'nin yeni filmindeki rolü şimdilik bilinmiyor.