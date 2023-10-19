Leonardo DiCaprio'dan vazgeçmiyor: İşte Martin Scorsese'nin bir sonraki filmi

The Wager, 1741'de ıssız bir adada batan İngiliz Kraliyet Donanması gemisi HMS Wager'in mürettebatının gerçek hikayesini anlatıyor.



Scorsese, henüz senaryosunu kimin uyarlayacağı belli olmayan ve çekimlerinin 2024'te başlaması beklenen filmde Leonardo DiCaprio ile çalışacağını da açıkladı.

HER FİLMDE BAŞKA ROLDE Leonardo DiCaprio, 80 yaşındaki yönetmenle her işbirliğinde bambaşka bir rol oynadı.



Zindan Adası'nda (Shutter Island) bir dedektifi, Para Avcısı'nda (The Wolf of Wall Street) uyuşturucu bağımlısı bir borsacıyı, Dolunay Katilleri'ndeyse bir suçluyu canlandıran DiCaprio'nun Scorsese'nin yeni filmindeki rolü şimdilik bilinmiyor. TÜM DÜNYADA AYNI ANDA VİZYONA GİRECEK Öte yandan merakla beklenen "Dolunay Katilleri" filmi de 20 Ekim tarihinde tüm dünyada aynı anda vizyona girecek.



1920'lerin Oklahoma'sında Osage halkının petrol rezervlerinin peşindeki dolandırıcıların hikayesini anlatan filmde; Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion ve Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.