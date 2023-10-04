Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri İKSV Galaları'nda

Yılın dört gözle beklenen filmlerinden Dolunay Katilleri, Cannes ve Londra film festivallerinden sonra ilk kez İstanbul'da İKSV Galaları kapsamında izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde olağanüstü performanslarıyla dikkat çeken Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro'yu buluşturan Dolunay Katilleri, şimdiden gelecek yılın en güçlü Oscar adayları arasında gösteriliyor, efsanevi yönetmen Martin Scorsese'nin "sanatının zirvesi" olarak övgüler alıyor.