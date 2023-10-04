Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri İKSV Galaları'nda

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Killers of the Flower Moon filmi, ilk kez İstanbul'da İKSV Galaları'nda izleyici karşısına çıkacak.

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri İKSV Galaları'nda

Yılın dört gözle beklenen filmlerinden Dolunay Katilleri, Cannes ve Londra film festivallerinden sonra ilk kez İstanbul'da İKSV Galaları kapsamında izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde olağanüstü performanslarıyla dikkat çeken Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro'yu buluşturan Dolunay Katilleri, şimdiden gelecek yılın en güçlü Oscar adayları arasında gösteriliyor, efsanevi yönetmen Martin Scorsese'nin "sanatının zirvesi" olarak övgüler alıyor. 

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri İKSV Galaları'nda - 1

Filme The Guardian'dan The Hollywood Reporter'a, Total 'den Screen Daily'ye birçok yazarı tam not verdi.12 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de UNIQ Hall’da yapılacak gala gösteriminin biletleri 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren satışta.

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