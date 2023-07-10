Maximiles Black Turgutreis Arena bu yaz birbirinden ünlü sanatçılara ev sahipliği yapacak

Bodrum Yarımadası’nın büyük ve konforlu konser alanı D-Marin Turgutreis içinde özel bir bölümde konumlandırılan Maximiles Black Turgutreis Arena, yaz sezonu boyunca birbirinden keyifli 16 etkinlikle sanatseverlerle buluşacak.
Musicarium, Kutu Film, DasDas ve Atış Entertainment iş birliğiyle, Maximiles Black ana sponsorluğu ve Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda hayata geçirilen Maximiles Black Turgutreis Arena’daki etkinlikler 19 Temmuz’da başlayacak.
Zengin bir etkinlik takvimi ile seyircilerini ağırlayacak olan alanda, her yaşa ve her zevke hitap eden konserler düzenlenecek, tiyatro oyunları sahnelenecek. Maximiles Black Turgutreis Arena, geniş ve ferah alanı, yeme-içme alternatifleri ve otopark olanakları ile yaz boyunca eğlence ve sanata ev sahipliği yapacak.
Etkinliklerin biletleri, sadece Mobilet'te satışta olacak ve İş Bankası kredi kartı sahiplerine özel ayrıcalıklarla sunulacak.
MAXIMILES BLACK TURGUTREİS ARENA 2023 ETKİNLİK PROGRAMI
15 Temmuz - Mark Eliyahu
19 Temmuz - Cimri (Tiyatro)
21 Temmuz - Mor ve Ötesi
22 Temmuz - Yasmin Levy
28 Temmuz - Karsu
29 Temmuz - Goran Bregovic
3 Ağustos - Büyük Ev Ablukada
4 Ağustos - Dirmit (Tiyatro)
5 Ağustos - Buika, 9 Ağustos- Deli Bayramı (Tiyatro)
11 Ağustos - Evgeny Grinko
12 Ağustos - Alessandro Safina
16 Ağustos - Gökhan Türkmen
18 Ağustos - Gülşen
19 Ağustos - Monica Molina
23 Ağustos - Zengin Mutfağı (Tiyatro)
25 Ağustos - Zülfü Livaneli
26 Ağustos - Emma Shaplin
- Etiketler :
- Haberler -
- Doğuş
- Sanat
- Konser
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat