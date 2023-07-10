Maximiles Black Turgutreis Arena bu yaz birbirinden ünlü sanatçılara ev sahipliği yapacak

Bodrum Yarımadası’nın büyük ve konforlu konser alanı D-Marin Turgutreis içinde özel bir bölümde konumlandırılan Maximiles Black Turgutreis Arena, yaz sezonu boyunca birbirinden keyifli 16 etkinlikle sanatseverlerle buluşacak.

Musicarium, Kutu Film, DasDas ve Atış Entertainment iş birliğiyle, Maximiles Black ana sponsorluğu ve Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda hayata geçirilen Maximiles Black Turgutreis Arena’daki etkinlikler 19 Temmuz’da başlayacak.

Zengin bir etkinlik takvimi ile seyircilerini ağırlayacak olan alanda, her yaşa ve her zevke hitap eden konserler düzenlenecek, tiyatro oyunları sahnelenecek. Maximiles Black Turgutreis Arena, geniş ve ferah alanı, yeme-içme alternatifleri ve otopark olanakları ile yaz boyunca eğlence ve sanata ev sahipliği yapacak.



Etkinliklerin biletleri, sadece Mobilet'te satışta olacak ve İş Bankası kredi kartı sahiplerine özel ayrıcalıklarla sunulacak.



MAXIMILES BLACK TURGUTREİS ARENA 2023 ETKİNLİK PROGRAMI



15 Temmuz - Mark Eliyahu

19 Temmuz - Cimri (Tiyatro)

21 Temmuz - Mor ve Ötesi

22 Temmuz - Yasmin Levy

28 Temmuz - Karsu

29 Temmuz - Goran Bregovic

3 Ağustos - Büyük Ev Ablukada

4 Ağustos - Dirmit (Tiyatro)

5 Ağustos - Buika, 9 Ağustos- Deli Bayramı (Tiyatro)

11 Ağustos - Evgeny Grinko

12 Ağustos - Alessandro Safina

16 Ağustos - Gökhan Türkmen

18 Ağustos - Gülşen

19 Ağustos - Monica Molina

23 Ağustos - Zengin Mutfağı (Tiyatro)

25 Ağustos - Zülfü Livaneli

26 Ağustos - Emma Shaplin