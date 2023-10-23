Müzeyyen Senar New York'taki Times Meydanı'nda

Bir dijital müzik platformunun müzik dünyasında kadınlar için eşitliği güçlendirmek ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Equal girişiminin 29’uncu kadın sanatçısı Müzeyyen Senar oldu. Türk sanat müziğinin divasının Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında seçilen fotoğrafı, New York’un meşhur Times Meydanı’nda billboard’a yansıtıldı.

Bugüne kadar Ajda Pekkan, Sıla, Göksel gibi 28 Türk kadın sanatçı Equal Türkiye’nin elçisi olmuştu. Sıla Times Meydanı'nda Haberi Görüntüle