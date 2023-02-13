Müzisyen Zilan Tigris ile oyuncu Çağdaş Çankaya çifti depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili vurdu. Enkaz altında binlerce kişi hayatını kaybetti. O isimler arasında sanatçı çift, Zilan Tigris ile Çağdaş Çankaya da vardı.



Ermeni müzisyen Zilan Tigris ile Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Çağdaş Çankaya'nın vefat haberini, dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ Instagram sayfasından şöyle duyurdu:



"Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde Kuruluş Osman dizimizin değerli oyuncusu Çağdaş Çankaya ve eşi Zilan Tigris’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli oyuncumuz Çağdaş Çankaya’ya, eşine ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanınız cennet olsun."



"KIRILMIŞ SOYUN ARSIZ DAMARI DAL VERİP ÇİÇEK AÇMADI"



Zilan Tigris'in oğlu Arat Barış da dün Twitter hesabından, "Söz bitti...

Sevgili annemiz Zilan Tigris’i kaybettik" diye yazdı.



Barış ayrıca, "Zilan’ımızı toprağa verdik. Şimdi dertleşme zamanı… Bu süreçte arayan, mesaj atan yüzlerce insan oldu. Acı karşısında kocaman bir aile olduk, hepinize minnettarım. Yüreğinizden dökülen o güzel dilekler Zilan'ın, yitirdiğimiz bütün canların ruhuna gitsin. Bu sefer olmadı, 'kırılmış soyun arsız damarı dal verip çiçek açmadı.' O çiçekler iyilikten, insanlıktan yana olanların yüreğinde açsın. Bizimle beraber üzülüp dertlendiniz, uykusuz gecelerimize eşlik ettiniz yüreğinizle bin yaşayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.